Petruccelli pidió informes sobre el programa para personas celíacas y las acciones de prevención de ITS en Balcarce

El concejal de Potencia presentó dos iniciativas ante el Concejo Deliberante. Una busca conocer el funcionamiento actual del Programa de Acompañamiento Alimentario para Personas Celíacas (PAAC), mientras que la otra solicita información sobre las campañas de prevención, testeos y acceso a preservativos.

El concejal de Potencia, Gabriel Petruccelli, presentó dos iniciativas vinculadas a políticas sanitarias y sociales en el Partido de Balcarce, con pedidos de información relacionados con el acompañamiento a personas con celiaquía y la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

A través de un proyecto de comunicación, Petruccelli consultó si el Programa de Acompañamiento Alimentario para Personas Celíacas (PAAC) se encuentra actualmente operativo en el distrito.

En ese marco, solicitó conocer qué área o dependencia municipal tiene a su cargo la gestión del programa y cuál es el procedimiento vigente para que una persona con diagnóstico de celiaquía pueda solicitar su incorporación al PAAC a través del Municipio.

“La políticas públicas destinadas a garantizar el acceso a una alimentación adecuada deben procurar no solamente la existencia de los programas, sino también que los potenciales beneficiarios conozcan su existencia, puedan acceder a la información y cuenten con mecanismos sencillos para realizar las gestiones correspondientes”, sostiene la iniciativa.

El concejal también planteó la necesidad de elaborar acciones de difusión del PAAC y de fortalecer la articulación entre las áreas municipales de Salud, Desarrollo Social y otras dependencias que correspondan.

El objetivo, según se desprende del proyecto, es favorecer la detección y el acompañamiento de personas con diagnóstico de celiaquía que se encuentren en situación de vulnerabilidad y puedan requerir asistencia alimentaria.

Pedido de informes por las ITS

Por otra parte, Petruccelli presentó un pedido de informes dirigido a la Dirección del Hospital Municipal Felipe A. Fossati, a partir de la preocupación por el incremento de casos de sífilis y otras Infecciones de Transmisión Sexual.

La iniciativa busca conocer cuáles fueron las campañas y acciones de concientización y prevención de ITS desarrolladas durante los últimos tres años en el ámbito del sistema sanitario municipal.

Asimismo, el concejal solicitó información sobre la realización y disponibilidad de testeos para sífilis y VIH tanto en el Hospital Municipal como en las Unidades Sanitarias del Partido.

En ese sentido, pidió precisar en qué establecimientos pueden realizarse los estudios y cuál es el mecanismo previsto para la orientación, derivación y seguimiento de las personas ante la obtención de resultados positivos.

Finalmente, Petruccelli planteó la necesidad de garantizar la disponibilidad de preservativos en el Hospital Municipal y en las Unidades Sanitarias, como parte de las herramientas de prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual.