Ordenan suspender el aumento de la luz en la Provincia por pedido de la Defensoría

La Justicia ordenó suspender el aumento de la tarifa eléctrica en la provincia de Buenos Aires y retrotraer los valores al cuadro tarifario anterior, a partir de una presentación realizada por la Defensoría del Pueblo bonaerense.

La medida cautelar fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca y alcanza a las empresas distribuidoras EDELAP, EDES, EDEA y EDEN.

Según lo dispuesto, las compañías deberán abstenerse de aplicar los incrementos tarifarios si previamente no se realizan audiencias públicas destinadas a discutir las nuevas tarifas.

El fallo también establece que, en caso de que usuarios hayan abonado facturas calculadas con los nuevos valores, los montos cobrados en exceso deberán ser imputados como saldo a favor en la próxima factura.

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, sostuvo que “las empresas distribuidoras no pueden trasladar aumentos a las familias sin cumplir con la obligación legal de informar y debatir previamente con la sociedad”.

La resolución apunta a resguardar los derechos económicos de los usuarios y a garantizar el derecho a recibir información adecuada y participar en las decisiones vinculadas con las tarifas de los servicios públicos.