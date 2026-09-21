Ferroviarios se aseguró la final anual

Ferroviarios se quedó este domingo con la fase Apertura del Torneo Oficial 2026 “75º aniversario de Bomberos Voluntarios de Balcarce”, luego de superar por penales a Atlético San Manuel en el Estadio Municipal “General Balcarce”.

El encuentro terminó 1-1 durante los 90 minutos. Naldo Gonzalo Fernández puso en ventaja al conjunto “rojinegro”, mientras que Lucas “Melena” Ramírez marcó la igualdad para el elenco de la estación.

Atlético San Manuel, que había finalizado primero en la Etapa Regular, y Ferroviarios, que accedió a esta instancia tras imponerse en los playoffs, protagonizaron un partido equilibrado que debió resolverse desde los doce pasos.

En una extensa tanda, el equipo de Fernando Galíndez se impuso 10-9 y se quedó con la primera fase del campeonato, asegurando además su lugar en la Gran Final Anual, donde enfrentará al vencedor del Clausura.

El partido correspondió a la 15ª fecha del certamen organizado por la Liga Balcarceña de Fútbol, que pone en juego la Copa Challenger “Alejandro ‘Cucho’ Mascareño”.

El arbitraje estuvo a cargo de Pedro Martín Córdoba, acompañado por Sebastián Dipierro y María Yanina Bustamante como asistentes, mientras que Luciano Goya fue el cuarto árbitro.

La segunda parte del campeonato comenzará el 3 y 4 de octubre. El próximo fin de semana, 26 y 27 de septiembre, no habrá actividad futbolística debido al regreso del automovilismo al Autódromo “Juan Manuel Fangio” después de 15 años, con la disputa de la octava fecha de los campeonatos de TC Pick Up y TC Pista Pick Up, además del inicio de la Copa de Oro Shell V-Power.