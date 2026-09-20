Kevin Gómez campeón argentino de los supermedianos

Poco después de la 1 de la madrugada de este domingo, el boxeo de Balcarce vivió una noche histórica. Kevin “Bam Bam” Gómez se consagró campeón de la categoría supermedianos de la Federación Argentina de Box al vencer por nocaut en el quinto asalto a Santiago Fernández.

El púgil balcarceño llegó al combate con la expectativa de dar un nuevo paso en su carrera y terminó concretando una actuación que le permitió inscribir su nombre entre los campeones de la FAB, manteniendo además su condición de invicto.

Gómez comenzó el combate de muy buena manera y mostró iniciativa durante el primer asalto. Sin embargo, en los tres rounds siguientes no logró sentirse completamente cómodo sobre el cuadrilátero y tuvo que trabajar para encontrar el ritmo y la distancia ante un Fernández que presentó una dura oposición.

La historia cambió en el quinto asalto. Gómez salió decidido a buscar el combate y encontró el golpe que definió la pelea: un preciso gancho al mentón que impactó de lleno sobre Fernández, quien cayó sobre la lona y no pudo continuar.

El árbitro decretó el nocaut y desató el festejo del equipo del balcarceño, que alcanzó así el título de campeón argentino de los supermedianos.

“Sé que estoy para mucho más. Esto recién comienza”, expresó Gómez luego de la pelea, al tiempo que reconoció que le había costado encontrar su mejor versión durante buena parte del combate.

El desenlace fue contundente. Debido a la fuerza del impacto, Fernández debió ser retirado del ring en camilla.

Para Gómez, la victoria representa mucho más que un triunfo: es la conquista de un título nacional y un nuevo capítulo en una carrera que continúa creciendo con el invicto intacto.