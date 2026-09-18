Kevin Gómez va por el Título Nacional Argentino de los Supermedianos

El boxeador balcarceño Kevin Gómez afrontará este sábado una de las peleas más importantes de su carrera profesional, cuando se enfrente a Santiago Fernández por el Título Nacional Argentino de los Supermedianos, categoría de hasta 76,205 kilos.

Gómez llegará al combate con su condición de invicto y tendrá la posibilidad de conquistar por primera vez un cinturón como profesional.

Su rival será Santiago Fernández, representante de General Rodríguez, quien cuenta con experiencia dentro del campo rentado y antecedentes de combates disputados en escenarios de Canadá y Colombia.

El bonaerense buscará regresar a la victoria, mientras que Gómez intentará sostener su invicto y quedarse con el título nacional.

La pelea de fondo está prevista para las 21 en el salón de la Federación de Boxeo. El combate de Gómez se desarrollará más tarde, de acuerdo con el orden de la programación.