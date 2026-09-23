La “Caravana de la Alegría” tendrá una nueva sede en su edición N° 52

El tradicional evento organizado por el Colegio “Emilio Lamarca” tendrá este año un cambio de escenario. La edición N° 52 de la “Caravana de la Alegría” se realizará en el predio del Colegio Rural “San José”, dejando atrás la tradicional sede en la Sociedad Rural.

Según explicaron desde la institución, la modificación responde exclusivamente a cuestiones de logística vinculadas con el traslado hacia el predio ubicado sobre la ruta 55, una situación que se fue complejizando con el paso de los años.

La jornada se llevará a cabo el domingo 25 de octubre y comenzará con la tradicional caravana desde la sede del Colegio “Emilio Lamarca” hacia el Colegio Rural “San José”. La partida está prevista para las 10:30, recorriendo las avenidas Gonzales Chaves y San Martín.

Como en cada edición, el objetivo será generar un encuentro para disfrutar en familia y fortalecer los vínculos con la comunidad. En esta oportunidad, además, los fondos recaudados serán destinados a realizar obras de mantenimiento en la institución.

El valor del cartón será de $4.000, mientras que se podrán adquirir dos por $6.000. Durante la jornada habrá sorteos de distintos premios, aportados por comercios locales.

También se instalarán diferentes puestos gastronómicos y de bebidas, con opciones como helados, gaseosas, hamburguesas y choripanes, entre otras propuestas para compartir durante el encuentro.

Desde el Colegio “Emilio Lamarca” invitaron a toda la comunidad a participar de esta nueva edición de una celebración que ya forma parte de las tradiciones de la ciudad.