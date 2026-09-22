El Turismo Special de la Costa también será protagonista en la reapertura del Fangio

El Turismo Special de la Costa será otra de las categorías que acompañará este fin de semana la reinauguración del Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce. La divisional compartirá escenario con las TC Pick Up y TC Pista Pick Up, en una fecha especial para el automovilismo local.

Para esta presentación, el Turismo Special de la Costa contará con 18 autos, con representantes de distintas localidades y varias marcas en pista.

La nómina de participantes está conformada por:

Ariel Ianni – Ford Juan Esteban Dimuro / Kevin Baigorria – Chevrolet Luca Bozzone / Martín Chico – Chevrolet Martín Calamante – Chevrolet Diego Alberghini – Ford Nahuel Morón – Chevrolet Juan Ezequiel Rosconi – Chevrolet Santiago Medicci – Ford Marcio Cunqueiro – Ford Carlos Climente – Chevrolet Darío Rapari / Omar Rapari – Dodge Marcos Rafael – Ford Ariel Durán – Chevrolet Agustín Gusmeroli – Ford Pablo Buduba – Chevrolet Kevin Walter – Chevrolet Guillermo Barragán – Ford Bruno Boccanera – Ford

De esta manera, el Turismo Special de la Costa tendrá una importante presencia en un fin de semana que marcará el regreso de la actividad automovilística al escenario serrano, luego de las obras de recuperación realizadas en el autódromo.

La competencia formará parte de un programa que tendrá como principales protagonistas a las categorías de camionetas de la ACTC, en el marco de la esperada reapertura del circuito Juan Manuel Fangio.