A la edad de 85 años ha dejado de existir en nuestra ciudad, la Sra. María Asunción Bustamante. Sus restos serán cremados en día y horario a confirmar. Servicio de sepelios de Casa Boccia. Calle 13 entre 14 y 16. Tel: 42-2138. Comparte esto: Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Me gusta esto:Me gusta Cargando... 4 octubre, 2026 0 27 @puntonuevebalcarce 9.313 Seguidores Seguir La Ciudad Día del periodista balcarceño en homenaje a Héctor “Beto” Vuotto 4 octubre, 2026 Policiales Cayó delincuente vinculado a los últimos hechos delictivos: rompía vidrieras e ingresaba a comercios 4 octubre, 2026 Interés General Bomberos balcarceños compartieron su experiencia tras intervenir en el terremoto de Venezuela Deportes Se postergó en su totalidad la fecha del fútbol local Política Leonel Chiarella visitó Balcarce y se reunió con Esteban Reino y dirigentes radicales Policiales Otra vez Frutimar: rompieron un vidrio y se llevaron dinero y una caja registradora Política El Gobierno bonaerense y las distribuidoras apelaron el fallo que frenó las subas de la luz