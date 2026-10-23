Petruccelli pidió una reunión urgente con la Jefa Distrital por la suspensión de la Estudiantina

El concejal de Potencia, Gabriel Petruccelli, solicitó una reunión con carácter urgente con la jefa distrital de Educación, Juana Benítez, para dialogar sobre los hechos de violencia registrados durante la Estudiantina de Balcarce y la decisión de suspender las ediciones correspondientes a 2026 y 2027.

A través de una nota, el edil planteó la necesidad de abrir una instancia de diálogo que permita analizar lo sucedido, conocer los fundamentos y alcances de la medida y evaluar alternativas para evitar que la suspensión implique la pérdida de una actividad significativa para la comunidad educativa local.

Petruccelli reconoció la preocupación que generan los episodios registrados y la necesidad de trabajar en la promoción del respeto, el cuidado y la convivencia entre los estudiantes. No obstante, consideró importante avanzar en la búsqueda de soluciones que permitan sostener la propuesta bajo condiciones adecuadas de seguridad.

La importancia de la Estudiantina

En su presentación, el concejal destacó el valor de la Estudiantina como espacio de encuentro, integración y compañerismo entre estudiantes de distintas instituciones educativas.

Según expresó, la actividad representa mucho más que una competencia deportiva o recreativa, ya que forma parte de una experiencia que muchos jóvenes esperan desde el inicio de la escuela secundaria y que adquiere especial significado durante el último año.

En ese sentido, sostuvo que es necesario analizar nuevas estrategias de organización, prevención y acompañamiento para garantizar el desarrollo de las jornadas en condiciones adecuadas.

Proponen involucrar a distintos sectores

Entre las alternativas planteadas, Petruccelli propuso convocar a las instituciones educativas, las familias, los estudiantes, el Municipio, las áreas de seguridad y otros actores de la comunidad para trabajar de manera conjunta en la búsqueda de soluciones.

El objetivo, según explicó, no es desconocer la gravedad de los hechos ocurridos, sino generar herramientas que permitan fortalecer la convivencia y asumir un compromiso colectivo para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

Finalmente, el concejal insistió en la necesidad de concretar la reunión a la mayor brevedad, con la intención de explorar alternativas que permitan recuperar y sostener la Estudiantina de Balcarce y evitar que se pierdan las ediciones previstas para 2026 y 2027.

La iniciativa apunta a encontrar una salida que contemple tanto la seguridad y la convivencia como la continuidad de un espacio de participación e integración esperado por los estudiantes de la ciudad.