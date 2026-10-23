El Instituto Adventista Balcarce celebró sus 40 años con un acto conmemorativo

El Instituto Adventista Balcarce (IAB) llevó a cabo durante la tarde de este viernes el acto conmemorativo por su 40° aniversario. La ceremonia se desarrolló en el predio de la institución y contó con la participación de autoridades educativas y municipales, integrantes de la comunidad académica, alumnos y exalumnos.

Entre los presentes estuvieron el representante legal, Flavio Iván Penco; el director del establecimiento, Patricio Ordoñez; el secretario de Gobierno municipal, Ricardo Stoppani; el director nacional de Educación Pública de Gestión Privada, Social y Cooperativa del Ministerio de Capital Humano, Patricio Javier Barber Soler; la inspectora jefa de la Región XX de DIEGEP, María Rojas; la representante del nivel secundario de DIEGEP, Cecilia Álvarez; y el asesor del organismo, Esteban Chiarle.

La apertura protocolar incluyó el ingreso de las banderas de ceremonia y la interpretación del Himno Nacional Argentino, a cargo del profesor Diego Aravena. Posteriormente, el exdirector Rolando Cayrus realizó una invocación religiosa.

Durante el bloque de discursos se dirigieron a los presentes el exalumno Adolfo Ambertin, el director de la institución y el funcionario municipal, quienes hicieron referencia a la historia, el crecimiento y la importancia del establecimiento para la comunidad.

Una historia construida por generaciones

En su alocución, Patricio Ordoñez reflexionó sobre la trayectoria del Instituto Adventista bajo el lema “Tu historia, nuestra historia” y destacó el aporte de quienes formaron parte de la institución a lo largo de los años.

“Esta fecha es muy significativa, cuarenta años de sueños, de esfuerzo, de aprendizajes y de vidas que han dejado su huella. La historia no se cuenta solamente a través de sus edificios, sus aulas o sus logros, sino sobre todo por medio de las personas que han sido parte de ella”, expresó.

El director también recordó que los primeros proyectos vinculados con la institución se remontan a más de cinco décadas y valoró el compromiso de quienes abrieron el camino para hacer realidad aquella iniciativa.

Al dirigirse a los estudiantes, los convocó a asumir un papel activo en la continuidad de esa historia y remarcó la importancia de la formación en valores y principios.

“Nuestro mayor anhelo es que al terminar su paso por este lugar se lleven mucho más que un título; que conserven valores, principios y una fe que los acompañe para siempre. Formar personas para esta vida y para la eternidad es la misión que trasciende a cada generación”, señaló.

El acompañamiento de la comunidad

Por su parte, Ricardo Stoppani repasó los comienzos del establecimiento y recordó las gestiones que dieron origen al proyecto educativo en la zona rural del partido de Balcarce.

“En 1984 vinieron a contarnos que iba a nacer una escuela secundaria en medio del campo; nos trajeron los planos, su alegría y sus ganas. A lo largo del tiempo he sido testigo de su crecimiento y del enorme entusiasmo de los chicos por participar, formarse y reflexionar sobre la realidad de nuestro país”, relató.

El secretario de Gobierno destacó la visión de quienes impulsaron la creación de la institución y ratificó el compromiso del municipio de continuar acompañando su desarrollo.

“Tener la visión de generar una institución como esta en una zona rural y hacerla próspera habla del enorme trabajo realizado. Nuestro compromiso, asumido hace más de cuatro décadas, sigue vigente para acompañarlos en lo que necesiten”, afirmó.

Además, sostuvo que el Instituto Adventista “ya está profundamente enraizado en Balcarce, forma parte de nuestra comunidad, de la provincia y del país, y todos tenemos el deber de preservarlo”.

Música, memoria y nuevos proyectos

Luego del retiro de los pabellones patrios, la celebración continuó con interpretaciones musicales, la presentación de un libro escrito por Raúl Álvarez y la proyección de un video conmemorativo que reunió fotografías del recorrido histórico de la institución.

También se descubrieron placas alusivas al aniversario, entre ellas una otorgada por la Municipalidad de Balcarce. Otro de los momentos del acto fue la apertura y puesta en valor del cofre resguardado en la piedra fundamental.

Como parte de la ceremonia, se realizó además la colocación simbólica del “ladrillo del templo”, una acción que representa la construcción de ese nuevo espacio para la institución.

De esta manera, el Instituto Adventista Balcarce conmemoró cuatro décadas de trayectoria educativa, con el reconocimiento a quienes contribuyeron a su crecimiento y la mirada puesta en los próximos desafíos de la comunidad educativa.