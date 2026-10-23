Xoana Martínez denunció ante el Tribunal de Cuentas una transferencia de $484 millones a OSEBAL

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Balcarce, Xoana Martínez, presentó una denuncia ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires contra el secretario de Gobierno, Ricardo Stoppani, y el secretario de Obras Públicas, Gustavo Torres, por la transferencia de $484 millones del Municipio a OSEBAL SAPEM para la construcción del pozo de agua Nº 20.

La presentación toma como referencia el decreto municipal 3386, del 7 de octubre de 2025, mediante el cual se adjudicó la obra a la empresa, que posteriormente quedó a cargo de la explotación del pozo.

Uno de los principales cuestionamientos de Martínez está relacionado con la participación de Torres en la operación, dado que el funcionario también se desempeñaba como vicepresidente de OSEBAL.

“Lo de Stoppani y Torres es inconcebible, están de ambos lados del mostrador. Dan y reciben, puede llegar a ser lícito, pero al menos es inmoral”, expresó la dirigente sindical al referirse a la intervención de ambos funcionarios.

Cuestionamientos sobre el destino de los fondos

Martínez también planteó interrogantes sobre las condiciones de la transferencia y el eventual reintegro de los recursos municipales.

“En ningún lado se detalla si el dinero fue devuelto al Municipio ni en qué términos”, sostuvo, al reclamar precisiones sobre el manejo de los fondos destinados a la ejecución de la obra.

Asimismo, cuestionó por qué la construcción del pozo no fue asumida directamente por la empresa prestataria del servicio de agua y puso el foco en el papel de Sergio Garitta, a quien identificó como exapoderado y actual secretario de OSEBAL.

“También hay que ver qué rol juega Sergio Garitta en todo esto, exapoderado y ahora secretario, y sin control de la oposición en el directorio de OSEBAL. Ya nada llama la atención”, manifestó.

El monto y su impacto en los salarios municipales

Otro de los aspectos señalados por la secretaria general del gremio fue la magnitud de los recursos involucrados, en comparación con los salarios de los trabajadores municipales.

“El dinero puesto por el Municipio en esa fecha equivale a la mitad de la masa salarial del total de mis compañeros municipales de un mes”, afirmó Martínez.

La denuncia deberá ser analizada por el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, organismo ante el cual se presentó la documentación para que evalúe los hechos planteados.

Por el momento, los cuestionamientos corresponden a la presentación realizada por la dirigente sindical y será el organismo de control el que deberá determinar si corresponde efectuar observaciones o adoptar medidas en el marco de sus competencias.