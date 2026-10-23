A Toda Vela Mar S.A. compró el Teatro Auditórium de Necochea por más de $383 millones

La firma A Toda Vela Mar S.A. se convirtió en la nueva propietaria del Teatro Auditórium de Necochea, tras presentar una oferta de $383.819.190, correspondiente al precio base establecido para la subasta pública.

El acto se desarrolló en el Salón de Actos “Dr. Domingo J. Taraborelli” de la Municipalidad de Necochea y estuvo encabezado por el intendente Arturo Rojas y el martillero público Sergio Gertie.

De esta manera, la empresa sumó el histórico edificio a sus propiedades en la ciudad, luego de haber adquirido el Complejo Casino en junio por un monto de $4.878 millones.

Una subasta atravesada por la historia del teatro

Según informó Ecos Diarios, antes de concretarse la operación se realizó una presentación que repasó la historia del Teatro Auditórium y su importancia para la vida cultural de Necochea.

La actividad incluyó una reseña de los espectáculos teatrales y musicales que pasaron por la sala a lo largo de los años, además de la proyección de un video que reconstruyó los orígenes del inmueble, sus distintas etapas y el deterioro que sufrió después del incendio.

Las imágenes despertaron recuerdos entre los presentes y pusieron de relieve el valor cultural y afectivo de un espacio que formó parte de la historia de varias generaciones de necochenses.

“Se cierra un ciclo, pero comenzará otro”

Durante el acto, el intendente Arturo Rojas calificó la jornada como “un día absolutamente significativo” y felicitó al representante de la firma compradora, Oscar Merlo, y a sus socios por la adquisición.

El jefe comunal destacó el valor cultural y turístico del inmueble y consideró que la operación abre una nueva etapa, vinculada con la inversión privada, la generación de puestos de trabajo y el fortalecimiento de la actividad turística.

“Se cierra un ciclo, pero comenzará otro”, expresó Rojas, en referencia al futuro del edificio y las posibilidades que se abren a partir de su incorporación al sector privado.

La recuperación, por etapas

Tras concretarse la compra, Oscar Merlo reafirmó la intención de la empresa de continuar invirtiendo en Necochea y destacó el potencial de la ciudad.

“Seguimos con este objetivo que tenemos de seguir apostando a Necochea, porque creemos en el potencial”, sostuvo.

En relación con el Teatro Auditórium, manifestó su deseo de recuperar parte del esplendor que tuvo el complejo. “Ojalá le pueda dar parte del esplendor que tuvo en su momento todo el complejo y también el balneario”, señaló.

Sin embargo, aclaró que antes de definir los trabajos será necesario evaluar el estado actual del edificio. Según explicó, la recuperación demandará una inversión importante, tanto desde el punto de vista económico como de ingeniería, por lo que las intervenciones deberán organizarse por etapas y comenzar por las necesidades más urgentes.

Merlo también indicó que buscarán incorporar personas capacitadas y con experiencia en el ámbito artístico y teatral para trabajar en la recuperación del espacio.

La adquisición abre así una nueva etapa para el Teatro Auditórium de Necochea. El futuro del histórico edificio dependerá ahora de las evaluaciones técnicas y de las decisiones que adopte la empresa para avanzar con su puesta en valor y una eventual recuperación de su actividad cultural.