Violento accidente entre una moto y una camioneta en avenida Del Valle y Maipú

Un motociclista resultó con politraumatismos tras quedar debajo de una camioneta que se encontraba estacionada. Fue trasladado consciente al Hospital Municipal Felipe A. Fossati.

Poco después de las 20 de este lunes se registró un violento accidente de tránsito en la intersección de avenida Del Valle y Maipú, en dirección al centro de la ciudad.

Por motivos que son materia de investigación, el conductor de una motocicleta Motomel de 150 cc terminó debajo de una camioneta Ford Ranger que se encontraba estacionada en el lugar.

El motociclista, visiblemente conmocionado por el impacto, recibió asistencia inicial por parte de Bomberos Voluntarios y posteriormente fue trasladado en una ambulancia del SAME al Hospital Municipal Felipe A. Fossati.

Según pudo saber Puntonueve Noticias, el conductor presentaba politraumatismos, aunque se encontraba consciente al momento de ser asistido.

En el lugar trabajaron efectivos de Bomberos Voluntarios, personal de Tránsito y de la Estación de Policía Comunal. No se descarta que otro motociclista esté involucrado en el siniestro vial.