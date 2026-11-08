Milei destacó la visita del papa León XIV y llamó a superar las diferencias políticas

El presidente Javier Milei destacó el significado de la visita del papa León XIV a la Argentina y convocó a dejar de lado las diferencias políticas durante el mensaje que brindó este domingo en el Palacio Libertad, en el marco del encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

“Me alegra ver a todo el arco político aquí, hay cuestiones que van más allá de las diferencias”, expresó el mandatario al iniciar su discurso. En ese sentido, sostuvo que la presencia del Sumo Pontífice representa “una jornada de alegría para los católicos, para quienes profesan otras religiones y para quienes vinieron de otros países”.

Durante su intervención, Milei hizo hincapié en el significado espiritual de la llegada del Papa y afirmó que su presencia “nos eleva espiritualmente a todos los argentinos”. “Somos un pueblo de fe, que nos lleva a vencer el mal con el bien”, manifestó.

Por otra parte, el Presidente recordó al papa Francisco, fallecido en abril de 2025, a quien definió como “el argentino más importante de la historia”. La expresión generó una ovación entre los presentes. “Con su humanidad nos inspiró a todos. Francisco no es solo inmortal en los cielos, sino también en la tierra”, agregó.

En otro tramo de su mensaje, el jefe de Estado se refirió al futuro del país y a las responsabilidades de su gestión frente a las próximas generaciones. “Nos haremos responsables no solo de los argentinos del presente, los niños de hoy y los de mañana. Por eso también trabajamos”, señaló.

“Queremos construir un país fundado sobre la roca, para los que hoy vivimos en ella y para los que van a heredarla”, sostuvo Milei.

Finalmente, el mandatario se dirigió directamente al pontífice y concluyó su discurso con un pedido: “Su Santidad, quiero pedirle que rece por nosotros”.

El mensaje se desarrolló durante el encuentro institucional que encabezan Milei y León XIV en el Palacio Libertad, como parte de la primera jornada de actividades oficiales del Papa en la Argentina.