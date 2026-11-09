León XIV pidió que la economía esté al servicio de las personas y defendió la dignidad del trabajo

El Papa encabezó un encuentro con empresarios, dirigentes gremiales y representantes del mundo laboral en la sede de la Universidad Católica Argentina. Durante su discurso, cuestionó el individualismo, advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial y reclamó políticas que garanticen el acceso al trabajo para todos.

Luego de la histórica misa celebrada en Palermo y de su encuentro en el Cottolengo Don Orione, el papa León XIV encabezó este lunes una reunión con empresarios, dirigentes sindicales, trabajadores y representantes de distintos sectores sociales en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA).

La actividad contó con la participación de referentes del ámbito religioso, empresarial, gremial, educativo y de organizaciones sociales, quienes compartieron sus experiencias y plantearon distintas problemáticas vinculadas al mundo laboral.

La apertura estuvo a cargo del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Posteriormente, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, destacó la importancia del trabajo no solo por su productividad y eficiencia, sino también por su aporte al crecimiento de las personas y al desarrollo de la sociedad.

Durante el encuentro también expusieron representantes de distintos sectores. Juan Martín Allende, emprendedor vinculado a proyectos sobre cambio climático, compartió su experiencia personal y el papel que tuvo la fe en su vida. Por su parte, Sabrina Sapone, delegada sindical de Avellaneda, reivindicó la representación gremial como una tarea basada en la escucha, la empatía y el compromiso social. También cuestionó el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo.

Uno de los testimonios destacados fue el de Verónica San Martín, representante de Recicladores Unidos, quien reclamó el reconocimiento de los trabajadores cartoneros y rechazó la estigmatización que atraviesa al sector. “Los cartoneros no somos basura, somos trabajadores, tenemos dignidad y con nuestro trabajo cuidamos la casa común”, expresó.

También brindaron sus testimonios Soledad Cuéllar, integrante de la comunidad Ava Guaraní de la Misión San Francisco, en Salta, quien se refirió a las situaciones de violencia y al problema de las adicciones, y Magalí Jojot, docente de Paraná, quien planteó la necesidad de avanzar hacia una economía con rostro humano.

El mensaje del Papa

Al tomar la palabra, León XIV profundizó su mirada sobre el modelo económico y la centralidad de la persona. “El ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social y por tanto la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, sostuvo.

En esa línea, remarcó la importancia del empleo para la dignidad humana y afirmó: “Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad”.

El Pontífice también recordó las enseñanzas de su antecesor, el papa Francisco, al señalar que el trabajo no representa únicamente una manera de obtener ingresos, sino también una herramienta de crecimiento personal, construcción de vínculos y participación en el desarrollo de la sociedad.

Asimismo, llamó a superar el individualismo y el utilitarismo corporativista, y pidió promover una cultura del encuentro en la que el crecimiento económico se traduzca en un verdadero desarrollo humano integral.

Otro de los ejes de su discurso estuvo relacionado con la inteligencia artificial. León XIV advirtió sobre sus posibles consecuencias para el desarrollo humano y sostuvo que la tecnología debe estar subordinada a la ética. “El algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador”, afirmó.

En su mensaje dirigido al sector empresarial, reconoció a los empresarios como creadores de puestos de trabajo, aunque advirtió sobre los riesgos de colocar el beneficio económico por encima de las personas, una lógica que, según expresó, puede convertir a las empresas en estructuras de exclusión.

También reivindicó el papel de los movimientos populares, la economía popular, los trabajadores informales, cartoneros y campesinos, a quienes definió como expresiones de una sociedad activa que se organiza para construir soluciones comunitarias. En ese contexto, recuperó la consigna impulsada por Francisco: “Tierra, Techo y Trabajo”.

Finalmente, el Papa reclamó que el acceso al empleo para todos continúe siendo una prioridad de las políticas públicas y de los procesos económicos.

“No hay trabajo pequeño a los ojos de Dios: la grandeza de una obra no reside en lo que se realiza, sino en el amor que se pone en cada gesto, en cada palabra, en cada pensamiento”, concluyó.