Mateo López representó a Balcarce en el Parlamento Juvenil Bonaerense y fue elegido para pronunciar el discurso de clausura

El estudiante de la Escuela Secundaria Nº 5 de Laguna Brava participó de la instancia provincial realizada en La Plata, donde compartió debates con jóvenes de los 135 distritos bonaerenses. Su experiencia en comunicación y medios tuvo un reconocimiento especial al ser seleccionado para cerrar el encuentro ante cientos de estudiantes y autoridades.

La comunicación y la participación juvenil fueron los ejes que marcaron la presencia de Mateo López en el Parlamento Juvenil Bonaerense 2026. El estudiante de Balcarce formó parte de la instancia provincial desarrollada en La Plata, donde representantes de los 135 distritos bonaerenses se reunieron para intercambiar ideas y debatir sobre la educación, las nuevas tecnologías y los desafíos de las juventudes.

Alumno de la Escuela Secundaria Nº 5 de Laguna Brava, López llegó a esta instancia luego de ser elegido por sus pares durante la etapa local, obteniendo una banca para representar a Balcarce en el encuentro provincial.

Su participación estuvo especialmente vinculada al eje «Comunicación y Medios», un espacio en el que se abordaron distintas problemáticas y propuestas relacionadas con el impacto de las plataformas digitales en la educación, la incorporación de nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y la importancia de desarrollar herramientas de comunicación dentro de las instituciones educativas.

En ese ámbito, su recorrido personal y su experiencia en la creación de contenidos, el manejo de redes sociales y la producción de materiales comunicacionales le permitieron aportar una mirada vinculada con los desafíos actuales de la comunicación.

Un reconocimiento en el cierre provincial

Uno de los momentos más destacados de su participación llegó durante la ceremonia de clausura del Parlamento Juvenil Bonaerense 2026. Allí, Mateo López fue seleccionado para pronunciar el discurso final del encuentro, ante cientos de estudiantes y autoridades de toda la provincia.

Durante su intervención, puso en valor la importancia de generar espacios donde las juventudes puedan expresarse, compartir sus inquietudes, presentar propuestas y formar parte de la construcción de una sociedad más democrática. También hizo referencia a la memoria histórica, en el marco de los 50 años del último golpe de Estado en Argentina.

«Nuestra voz vale, nuestras propuestas importan y también tenemos la responsabilidad de hacer historia», expresó desde su banca.

En el tramo final de su mensaje, dejó una reflexión sobre el papel de las nuevas generaciones en la sociedad: «Una juventud que participa, propone y es escuchada es una juventud que construye futuro».

Una experiencia de representación y aprendizaje

La participación en la instancia provincial le permitió compartir debates con estudiantes de distintas localidades bonaerenses, conocer otras realidades educativas y llevar a la discusión provincial inquietudes relacionadas con la comunicación y el futuro de la educación.

El encuentro también representó una oportunidad para intercambiar experiencias y fortalecer la participación de los jóvenes en los espacios institucionales de debate y construcción colectiva.

De esta manera, Mateo López cerró su paso por el Parlamento Juvenil Bonaerense 2026 con una experiencia que combinó representación estudiantil, comunicación y compromiso con la participación juvenil, llevando el nombre de Balcarce a uno de los espacios provinciales de intercambio entre estudiantes.

Durante el encuentro estuvo acompañado por la docente referente, profesora Carolina Malena.