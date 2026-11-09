La Escuela Técnica N° 1 de Balcarce participó del Desafío ECO YPF en Junín con dos vehículos eléctricos

La Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 «Lucas Kraglievich» tuvo una destacada participación en una nueva edición del Desafío ECO YPF, disputado en el Autódromo «Eusebio Marcilla» de Junín, donde se dieron cita escuelas técnicas de distintos puntos del país para competir con vehículos eléctricos diseñados y construidos por sus propios estudiantes.

La institución balcarceña estuvo representada por dos vehículos, identificados con los números 52 y 155, que formaron parte de las diferentes pruebas del certamen, poniendo a prueba el trabajo de diseño, construcción y preparación desarrollado durante el año.

En la competencia final Endurance, que tuvo una duración de una hora y media, el auto número 52 completó un total de 11 vueltas y alcanzó el puesto 16°. Por su parte, el vehículo 155 registró 10 vueltas y finalizó en la posición 43°.

Ambos autos también participaron del Sprint Femenino. En esa prueba, el vehículo número 155 se ubicó en el puesto 45°, mientras que el número 52 finalizó en la posición 46°.

Una experiencia que trasciende los resultados

Más allá de las posiciones obtenidas, la participación en el Desafío ECO YPF representó una nueva oportunidad para que los estudiantes de la Escuela Técnica N° 1 pusieran en práctica los conocimientos adquiridos en su formación, enfrentándose a los desafíos que implica desarrollar y llevar a competencia un vehículo eléctrico.

El certamen propone una experiencia educativa que integra tecnología, ingeniería, innovación y trabajo en equipo, promoviendo el aprendizaje a través de proyectos concretos vinculados con la movilidad sustentable.

De esta manera, la Escuela Técnica «Lucas Kraglievich» volvió a representar a Balcarce en una competencia de alcance nacional, poniendo en valor el compromiso, la preparación y el trabajo conjunto de estudiantes y docentes en una propuesta que combina educación técnica e innovación.