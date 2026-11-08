Accidente de tránsito en la ruta provincial 55: colisionaron dos camionetas

Poco después de las 17 de este sábado, se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 68,5 de la ruta provincial 55, en cercanías de la fábrica de postes de la Cooperativa de Electricidad.

Por causas que se tratan de establecer, una camioneta Ford Ranger y una Volkswagen Saveiro protagonizaron una colisión.

Como consecuencia del impacto, ambos vehículos sufrieron daños materiales. No obstante, no se registraron personas heridas.

En el lugar intervino personal de Tránsito, que llevó adelante las actuaciones correspondientes.