Ferroviarios y Los Patos FC consiguieron victorias en el inicio de la cuarta fecha del Clausura

Este sábado se disputó la primera parte de la cuarta fecha de la fase Clausura del Torneo Oficial 2026 “75º aniversario de Bomberos Voluntarios de Balcarce”, organizado por la Liga Balcarceña de Fútbol, que pone en juego la Copa Challenger “Alejandro ‘Cucho’ Mascareño”.

En Primera División, Ferroviarios consiguió una importante victoria al superar por 2 a 0 a Amigos Unidos, en el estadio “Antonio Cerono”.

Por su parte, Los Patos FC se impuso con contundencia por 3 a 0 frente a River Balcarce, en un encuentro disputado en la cancha de Ferroviarios.

LA CONTINUIDAD DE LA FECHA

La cuarta jornada se completará este domingo con otros cuatro compromisos.

Boca Juniors recibirá a Deportivo Los Pinos en el estadio “Néstor Fabrizzi”, mientras que Racing FC será local ante Atlético San Agustín en el “Juan Carlos Gentile”.

Además, San Lorenzo enfrentará a FC Agrarias en el estadio “General Balcarce” y Sportivo Trabajo Mitre se medirá con Atlético San Manuel en el Club Teléfonos.