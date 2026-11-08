Fútbol: ganaron FC Agrarias, Boca Juniors, Atlético San Agustín, Ferroviarios y Los Patos

Este fin de semana se disputó la cuarta fecha de la fase Clausura del Torneo Oficial 2026 “75º aniversario de Bomberos Voluntarios de Balcarce”, organizado por la Liga Balcarceña de Fútbol, que pone en juego la Copa Challenger “Alejandro ‘Cucho’ Mascareño”.
En la jornada del sábado, por la Primera División, Amigos Unidos cayó 2-0 frente a Ferroviarios en el “Antonio Cerono”. Por su parte, Los Patos FC se impuso por 3-0 ante River Balcarce, en un encuentro disputado en la cancha de Ferroviarios.
El domingo se disputaron los cuatro encuentros restantes. Boca Juniors venció 2-0 a Deportivo Los Pinos en el “Néstor Fabrizzi”, mientras que Racing FC cayó 1-0 ante Atlético San Agustín en el “Juan Carlos Gentile”.
En los otros dos partidos, FC Agrarias derrotó 3-0 a San Lorenzo en el “General Balcarce”, y Atlético San Manuel goleó 5-0 a Sportivo Trabajo Mitre en el Club Teléfonos.
Tabla de posiciones
Zona A
- Atlético San Manuel: 12 puntos
- Boca Juniors: 9 puntos
- Deportivo Los Pinos: 3 puntos
- Sportivo Trabajo Mitre: 0 puntos
Zona B
- Los Patos FC: 9 puntos
- Ferroviarios: 9 puntos
- Amigos Unidos: 6 puntos
- River Balcarce: 0 puntos
Zona C
- Atlético San Agustín: 10 puntos
- FC Agrarias: 9 puntos
- Racing FC: 4 puntos
- San Lorenzo: 0 puntos
Próxima fecha (5ª)
Sábado 14 – 16 hs:
- Zona A: Atlético San Manuel – Boca Juniors
- Zona A: Deportivo Los Pinos – Sportivo Trabajo Mitre
- Zona C: San Lorenzo – Atlético San Agustín
- Zona C: FC Agrarias – Racing FC
Domingo 15 – 16 hs:
- Zona B: Los Patos FC – Ferroviarios
- Zona B: River Balcarce – Amigos Unidos