Fútbol: ganaron FC Agrarias, Boca Juniors, Atlético San Agustín, Ferroviarios y Los Patos

Este fin de semana se disputó la cuarta fecha de la fase Clausura del Torneo Oficial 2026 “75º aniversario de Bomberos Voluntarios de Balcarce”, organizado por la Liga Balcarceña de Fútbol, que pone en juego la Copa Challenger “Alejandro ‘Cucho’ Mascareño”.

En la jornada del sábado, por la Primera División, Amigos Unidos cayó 2-0 frente a Ferroviarios en el “Antonio Cerono”. Por su parte, Los Patos FC se impuso por 3-0 ante River Balcarce, en un encuentro disputado en la cancha de Ferroviarios.

El domingo se disputaron los cuatro encuentros restantes. Boca Juniors venció 2-0 a Deportivo Los Pinos en el “Néstor Fabrizzi”, mientras que Racing FC cayó 1-0 ante Atlético San Agustín en el “Juan Carlos Gentile”.

En los otros dos partidos, FC Agrarias derrotó 3-0 a San Lorenzo en el “General Balcarce”, y Atlético San Manuel goleó 5-0 a Sportivo Trabajo Mitre en el Club Teléfonos.

Tabla de posiciones

Zona A

Atlético San Manuel: 12 puntos Boca Juniors: 9 puntos Deportivo Los Pinos: 3 puntos Sportivo Trabajo Mitre: 0 puntos

Zona B

Los Patos FC: 9 puntos Ferroviarios: 9 puntos Amigos Unidos: 6 puntos River Balcarce: 0 puntos

Zona C

Atlético San Agustín: 10 puntos FC Agrarias: 9 puntos Racing FC: 4 puntos San Lorenzo: 0 puntos

Próxima fecha (5ª)

Sábado 14 – 16 hs:

Zona A: Atlético San Manuel – Boca Juniors

Atlético San Manuel – Boca Juniors Zona A: Deportivo Los Pinos – Sportivo Trabajo Mitre

Deportivo Los Pinos – Sportivo Trabajo Mitre Zona C: San Lorenzo – Atlético San Agustín

San Lorenzo – Atlético San Agustín Zona C: FC Agrarias – Racing FC

Domingo 15 – 16 hs:

Zona B: Los Patos FC – Ferroviarios

Los Patos FC – Ferroviarios Zona B: River Balcarce – Amigos Unidos