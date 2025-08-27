«1865 nace un partido» inaugura el jueves en el Museo Histórico

Este jueves, a partir de la hora 17.30, se inaugurará la muestra “1865, nace un Partido” en las instalaciones del Museo Histórico Municipal de Balcarce, en avenida Suipacha (32) y calle 35.

Permanecerá abierta hasta el 21 de septiembre y ya tiene previstas visitas guiadas, instándose a los directivos de escuelas a comunicarse al mail museohbce@gmail.com o al teléfono 421800.

“Esta muestra nace de la idea de contar una parte de nuestra historia, si bien claramente el Museo en su muestra permanente recrea la historia local desde los inicios. En este caso, teniendo en cuenta el acervo tan importante que tenemos acá no sólo documental sino también de piezas variadas, imaginamos hacer una selección y pensar un guión, porque la particularidad que tiene esta muestra es que está producida desde cero por el equipo del Museo, pensada y armada por nosotros”, señaló Romina Contreras, integrante del equipo de trabajo del lugar.

Lo que la gente verá en esta exposición tiene que ver con los orígenes de las sierras, algunas muestras de rocas que forman parte de ellas, información bibliográfica y textos que se han elaborado. Y por supuesto haciendo hincapié luego en el perfil productivo, como fue en primer lugar la ganadería y a posteriori la papa, sobre lo cual se expondrán fotografías, habrá un área dedicada a la minería y a la llegada del ferrocarril a Balcarce, para lo cual colaboró “Amigos del Riel”.

Por su parte, Raú Garrido, también de la misma dependencia, añadió que “hay mucha información, objetos, fotografías, en esta sala transitoria. Hay un concepto, una idea, va creciendo desde sus inicios hasta la parte del ferrocarril. Los esperamos desde el jueves para que puedan visitar esta muestra y también la permanente. Además, decir que habrá otras intervenciones como la presentación de un juego, a cargo de “Nito” Lescano junto al equipo de investigación del área, también estará Nazarena Faveri que se encuentra cargo de danzas folklóricas y un buffet del Centro de Día Arcos Iris”.