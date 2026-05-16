sábado 16, mayo, 2026

Nicolás necesita ayuda de la comunidad para continuar su tratamiento contra la leucemia

El pequeño Nicolás Quintana, de 3 años, atraviesa un difícil momento de salud tras haber sido diagnosticado con Leucemia Linfoblástica Aguda. Actualmente recibe tratamiento oncológico, pero los gastos derivados de la atención médica y la continuidad del proceso generan una situación económica compleja para su familia.

Ante esta realidad, sus seres queridos apelan a la solidaridad de la comunidad para poder sostener el tratamiento y acompañar a Nicolás en esta lucha.

Para quienes deseen colaborar, la familia informó una cuenta del Banco Industrial S.A. a nombre de Alejandro Quintana.
Alias: AYUDAPORNICOLAS

Además, Ana, abuela del niño, impulsó una campaña en redes sociales donde también solicita acompañamiento y cadenas de oración desde la fe o creencia de cada persona.

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