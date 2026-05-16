Renunció gran parte de la comisión directiva de Protección

Tras la asamblea realizada en las últimas horas, se conoció la renuncia de gran parte de la comisión directiva de la Sociedad de Protección a la Infancia, incluyendo la salida de su presidente, Horacio Álvarez.

La conducción había asumido en diciembre pasado, luego de la salida de Alejandra Genero, quien presidía la institución hasta ese momento y fue denunciada por presuntos malos tratos hacia menores. La situación tomó trascendencia nacional tras la difusión de audios que circularon en distintos medios del país.

A partir de ese contexto, se conformó una nueva comisión directiva integrada por un grupo de personas que asumió el desafío de continuar con la administración de la entidad y garantizar el funcionamiento de la institución.

Sin embargo, este viernes se oficializó una nueva crisis interna con la renuncia del vicepresidente Waman Haro; la protesorera Valeria Riella; la secretaria Marcela Taja; la prosecretaria Gabriela Castillo; y los vocales Francisco Escurdia, Cristian Rochieri y Eloy Casielles.

Tras las dimisiones, la presidencia interina quedará a cargo de Nahuel Rodríguez, quien deberá encabezar el proceso de reorganización institucional.

Según trascendió, el complejo escenario que atraviesa la entidad, sumado a diferencias internas dentro de la conducción, habría sido determinante para el alejamiento de varios integrantes de la comisión directiva. La situación vuelve a poner en evidencia las dificultades que enfrenta la institución en medio de un contexto de fuerte crisis y reestructuración.