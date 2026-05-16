sábado 16, mayo, 2026

Se suspendió la jornada sabatina de fútbol

La Liga Balcarceña de Fútbol informó que la jornada programada para este sábado en los distintos escenarios de la ciudad fue suspendida debido a las adversas condiciones climáticas que afectan a la región.

Desde la entidad señalaron que la decisión se tomó con el objetivo de preservar el estado de los campos de juego y garantizar la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos y público en general.

Asimismo, indicaron que, hasta el momento, la programación prevista para los próximos compromisos se mantiene en pie, siempre y cuando no se registren nuevas contingencias climáticas que obliguen a modificar el cronograma.

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