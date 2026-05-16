Se suspendió la jornada sabatina de fútbol

La Liga Balcarceña de Fútbol informó que la jornada programada para este sábado en los distintos escenarios de la ciudad fue suspendida debido a las adversas condiciones climáticas que afectan a la región.

Desde la entidad señalaron que la decisión se tomó con el objetivo de preservar el estado de los campos de juego y garantizar la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos y público en general.

Asimismo, indicaron que, hasta el momento, la programación prevista para los próximos compromisos se mantiene en pie, siempre y cuando no se registren nuevas contingencias climáticas que obliguen a modificar el cronograma.