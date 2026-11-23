En Balcarce, la fecha pone en valor el trabajo de prevención, asistencia y respuesta ante emergencias, así como la articulación permanente entre las distintas instituciones de la comunidad.

Cada 23 de noviembre se conmemora el Día de la Defensa Civil, una jornada destinada a reconocer la tarea de quienes, con compromiso, responsabilidad y vocación de servicio, trabajan diariamente para prevenir riesgos, atender emergencias y proteger la vida y los bienes de la población.

En Balcarce, la labor de Defensa Civil cobra especial relevancia frente a un escenario marcado por fenómenos meteorológicos cada vez más intensos e inusuales. Durante el último año, distintas situaciones climáticas pusieron a prueba la capacidad de respuesta del área y demandaron mayores esfuerzos de coordinación, asistencia y presencia en el territorio.

En el marco de esta fecha, el coordinador de Defensa Civil, Guillermo Canto, destacó que el trabajo cotidiano se sostiene a partir de una amplia red de cooperación institucional, donde cada organismo cumple un rol fundamental para dar respuestas ante las distintas contingencias.

En ese sentido, expresó su agradecimiento a los Bomberos Voluntarios, Gendarmería Nacional, las fuerzas policiales, el sistema de salud, las distintas dependencias municipales y provinciales, la Cooperativa de Electricidad “Gral. Balcarce”, los Socorristas Voluntarios y los medios de comunicación, por su permanente predisposición, colaboración y acompañamiento.

Asimismo, Canto remarcó la importancia de continuar fortaleciendo las acciones de prevención y de mantener una actitud responsable ante cada alerta meteorológica, teniendo en cuenta que la información y la colaboración de los vecinos son herramientas fundamentales para reducir riesgos.

La conmemoración representa una oportunidad para reconocer a todos los integrantes de Defensa Civil y a las instituciones que trabajan de manera conjunta, muchas veces en situaciones complejas y adversas, con un objetivo común: cuidar a la comunidad y estar preparados para responder ante cualquier emergencia.