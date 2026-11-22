El Club San Lorenzo volvió a sufrir un hecho de inseguridad en su predio ubicado en la intersección de calles 21 y 110, situación que generó bronca e impotencia entre dirigentes, colaboradores y allegados a la institución.

Según relató una persona vinculada al club, el llamado de una vecina a su hijo permitió advertir lo que estaba ocurriendo y recuperar varias pelotas que los delincuentes habían preparado para llevarse, junto con bebidas alcohólicas.

Sin embargo, los autores del hecho alcanzaron a sustraer nueve botellas de cerveza llenas.

El nuevo episodio provocó indignación entre quienes trabajan diariamente para sostener las actividades del club y mantener las instalaciones en condiciones, muchas veces a partir de colaboraciones y del esfuerzo de la propia comunidad.

«¿Qué mal les hace el Club San Lorenzo para que se ensañen de esta manera y se lleven las cosas que tanto esfuerzo cuesta conseguir?», expresaron con bronca desde el entorno de la institución.

También hubo un fuerte reproche hacia quienes cometieron el robo: «En vez de robar, vayan a trabajar y aprendan lo que significa esforzarse para poder comprarse sus propias cosas».

Este nuevo hecho vuelve a poner de manifiesto la preocupación de quienes dedican tiempo y recursos al crecimiento del Club San Lorenzo, en un contexto en el que los robos generan no solo pérdidas materiales, sino también un profundo desgaste entre quienes sostienen el trabajo cotidiano de la institución.