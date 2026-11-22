La entidad lleva adelante la remodelación y ampliación integral del salón de fiestas de su sede y, en simultáneo, trabaja en la puesta en valor de su predio deportivo de avenida Primera Junta y calle 14. Ambos proyectos contemplan nuevos espacios de recreación y servicios para los afiliados y sus familias.

El Sindicato de Trabajadores Municipales continúa avanzando con dos obras de magnitud que permitirán ampliar los beneficios y espacios disponibles para sus afiliados.

Uno de los proyectos se desarrolla en la sede sindical ubicada sobre avenida Cereijo (31), entre avenida Kelly y calle 18, donde se lleva adelante la remodelación y ampliación integral del salón de fiestas.

Los trabajos comenzaron hace más de tres meses e incluyen la colocación de nuevos pisos, aberturas y revestimientos. También se construye una moderna cocina, que contará con barra e isla incorporadas, además de tres nuevos baños, una galería, espacios de guardado y un patio techado, entre otras mejoras.

La intervención permitirá incrementar la capacidad del salón y renovar completamente sus instalaciones, con el objetivo de ofrecer un espacio de mayor comodidad y categoría para el uso exclusivo de los afiliados y sus familiares.

Un nuevo espacio deportivo y recreativo

En paralelo, el gremio trabaja en el acondicionamiento y la puesta en valor de su predio deportivo, ubicado en el sector de avenida Primera Junta (1) y calle 14.

El lugar ya cuenta con los servicios esenciales de agua, gas y electricidad. Además, se avanzó con el montaje de los postes que permitirán instalar el cerco perimetral.

Una vez finalizados los trabajos de nivelación y siembra del suelo, se avanzará con la construcción de un sector de parrillas y esparcimiento, al que se sumarán dos canchas de fútbol.

De esta manera, el Sindicato de Trabajadores Municipales desarrolla dos proyectos que apuntan a ampliar la infraestructura de la institución y generar nuevos espacios para el encuentro, la recreación y el disfrute de sus afiliados y sus familias.