Este fin de semana se disputó la sexta y última fecha de la etapa regular de la fase Clausura del Torneo Oficial 2026 “75º aniversario de Bomberos Voluntarios de Balcarce”, que pone en juego la Copa Challenger “Alejandro ‘Cucho’ Mascareño”.

Durante la jornada del sábado, por la Zona B de Primera División, Ferroviarios y River Balcarce igualaron 1-1 en la cancha del conjunto de la “estación”. En tanto, Los Patos FC goleó 5-1 a Amigos Unidos en el Estadio Municipal “General Balcarce”.

El domingo, por las Zonas A y C, Deportivo Los Pinos derrotó 1-0 a Atlético San Manuel en el “Néstor Fabrizzi”, mientras que Boca Juniors goleó 6-0 a Sportivo Trabajo Mitre en el “Antonio Cerono”.

Por su parte, Racing FC venció 3-0 a San Lorenzo en el “Juan Carlos Gentile”, mientras que FC Agrarias y Atlético San Agustín igualaron 2-2 en el Club Teléfonos.

De esta manera, quedaron definidos los ocho equipos que avanzaron a los playoffs: Atlético San Manuel, Los Patos FC, Atlético San Agustín, Boca Juniors, FC Agrarias, Ferroviarios, Amigos Unidos y Deportivo Los Pinos.

Tabla de posiciones de Primera División

Zona A

Atlético San Manuel: 15 puntos (+19) Boca Juniors: 12 puntos (+2) Deportivo Los Pinos: 9 puntos (-4) Sportivo Trabajo Mitre: 0 puntos (-17)

Zona B

Los Patos FC: 13 puntos (+10) Ferroviarios: 11 puntos (+5) Amigos Unidos: 9 puntos (-1) River Balcarce: 1 punto (-14)

Zona C

Atlético San Agustín: 12 puntos (+4) FC Agrarias: 11 puntos (+5) Racing FC: 8 puntos (+3) San Lorenzo: 1 punto (-12)

Cruces de cuartos de final – Primera División

Atlético San Manuel vs. Deportivo Los Pinos.

Los Patos FC vs. Amigos Unidos.

Atlético San Agustín vs. Ferroviarios.

Boca Juniors vs. FC Agrarias.

Vale recordar que el ganador de la fase Clausura se enfrentará a Ferroviarios, ganador de la fase Apertura, en la Gran Final Anual. En caso de que el conjunto de la “estación” también se consagre ganador del Clausura, se proclamará campeón del fútbol balcarceño.