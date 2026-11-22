La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) transita la última semana de inscripción para quienes quieran comenzar a estudiar alguna de sus carreras de pregrado y grado durante el ciclo lectivo 2027. El plazo para completar el trámite permanecerá abierto hasta el próximo lunes 30 de noviembre.

La inscripción, que comenzó el 5 de octubre, se realiza de manera virtual a través de los módulos de Preinscripción y Autogestión del sistema SIU-GUARANÍ. Allí, las personas interesadas deben completar el formulario correspondiente y adjuntar la documentación requerida.

Desde la Secretaría Académica de la UNMDP informaron que quienes todavía estén cursando el último año de la escuela secundaria o tengan su título en trámite también pueden iniciar la inscripción, presentando las constancias correspondientes. Además, existen condiciones y plazos específicos para quienes hayan realizado sus estudios secundarios en el extranjero.

Antes de comenzar el trámite, se recomienda consultar la guía de inscripción, verificar la documentación necesaria y revisar los requisitos correspondientes a cada situación particular.

El cronograma fue aprobado mediante la Resolución de Rectorado Nº 1098/2026.

Para conocer la oferta académica, consultar los requisitos, acceder a la guía de inscripción e ingresar al portal SIU-GUARANÍ, los aspirantes pueden visitar el sitio oficial de Ingresantes de la UNMDP.