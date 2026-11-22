En la noche de este sábado se realizó el acto oficial por el 40° aniversario del Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio. La celebración contó con la presencia del bicampeón mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, la inauguración del Paseo de la Fórmula 1 y distintos homenajes a quienes formaron parte de la historia de la institución.

Ante un importante marco de público, el Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio celebró este sábado por la noche sus cuatro décadas de vida, en la víspera del aniversario que se cumple este domingo 22 de noviembre.

La jornada estuvo marcada por los homenajes, los recuerdos y la presencia de figuras vinculadas al automovilismo internacional, con la participación estelar de Emerson Fittipaldi, dos veces campeón mundial de Fórmula 1, quien llegó a Balcarce para acompañar la celebración.

En el marco de los festejos, quedó inaugurado el Paseo de la Fórmula 1, un nuevo espacio que permitirá a los visitantes recorrer parte de la historia de la máxima categoría del automovilismo mundial. Además, se presentaron cascos de pilotos que fueron donados a la institución y que pasarán a formar parte del patrimonio exhibido.

Durante el acto, el presidente de la Fundación Fangio, Juan José Carli, tomó la palabra y agradeció a todas las personas que fueron parte del sueño de Juan Manuel Fangio y que contribuyeron a consolidar el Museo a lo largo de estos 40 años.

Carli destacó el aporte de quienes lo precedieron en la presidencia, de los exintegrantes de la institución y, especialmente, de los trabajadores que diariamente desarrollan sus tareas para mantener en funcionamiento el Museo y preservar el legado del quíntuple campeón mundial.

Uno de los momentos centrales de la noche fue la convocatoria al escenario de Emerson Fittipaldi, quien estuvo acompañado por Juan Manuel Fangio II. El brasileño recordó la influencia que tuvo Fangio en su trayectoria deportiva y lo definió como una inspiración permanente para su carrera.

Asimismo, agradeció la hospitalidad de los argentinos y tuvo palabras de reconocimiento para el pueblo de Balcarce, en una noche que lo tuvo como uno de los protagonistas de la celebración.

En paralelo a los homenajes, sobre calle 18 la familia Cortés preparó la tradicional paella, una propuesta que rememoró aquella comida elegida por Juan Manuel Fangio para la inauguración del Museo en 1986.

A cuatro décadas de aquel acontecimiento, Balcarce volvió a reunirse alrededor de la figura de Fangio para celebrar la historia de una institución que mantiene vivo su legado y que continúa siendo un punto de referencia para el automovilismo mundial.