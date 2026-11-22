La Dirección de Espacios Públicos, Ambiente y Servicios Generales informó que este lunes 23 no se prestarán los servicios de higiene urbana en Balcarce, debido al feriado nacional trasladable por el Día de la Soberanía Nacional.

La medida alcanzará tanto a la recolección domiciliaria de residuos como a las tareas de barrido de calles, en sus modalidades manual y mecánica.

Desde el área municipal solicitaron la colaboración de los vecinos y recomendaron no depositar residuos en la vía pública durante esa jornada.

Asimismo, indicaron que se deberá aguardar hasta la normalización de las prestaciones, con el objetivo de contribuir al mantenimiento de la limpieza y el orden en los distintos sectores de la ciudad.