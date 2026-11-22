El viernes, Martín Ottaviano estuvo a cargo de un seminario en la Academia Sukata Norte, en Gym Bahía, ubicada en Martínez, zona norte del Gran Buenos Aires.

La capacitación estuvo orientada a la introducción a las Artes Marciales Mixtas (MMA) y tuvo una duración de dos horas.

Durante la jornada se trabajaron diferentes técnicas, entre ellas derribos, lances, llaves de pierna y golpes a distancia en el piso.

La actividad representó una importante experiencia de formación e intercambio dentro del mundo de las artes marciales, acercando conocimientos técnicos a quienes practican esta disciplina.