42 kilómetros al límite: el desafío de Lucas Dimattía en la Patagonia

Senderos de montaña, pronunciados desniveles y paisajes imponentes fueron el marco de la 23ª edición del ASICS K42, una de las competencias emblemáticas del trail running argentino, que se desarrolló en Villa La Angostura y convocó a unos 1.500 corredores.

Entre los protagonistas estuvo el balcarceño Lucas Dimattía, quien logró completar el exigente recorrido de 42 kilómetros, luego de varias semanas de preparación y entrenamientos planificados para afrontar una prueba que presentó aproximadamente 2.500 metros de desnivel positivo acumulado.

Tras alcanzar el objetivo, el deportista realizó un balance muy positivo de su participación y destacó tanto las características del circuito como la organización del evento.

“Fue una hermosa, dura y muy bien organizada carrera. Salí a buscarla desde el principio, logrando completarla con muy buenas sensaciones. Fue, sin dudas, una muy buena forma de terminar el año deportivo después de algunos sinsabores por competencias no finalizadas que demandaron mucho tiempo, esfuerzo y preparación”, expresó Dimattía en diálogo con El Diario.

La participación en la tradicional prueba patagónica significó, además, una importante satisfacción personal, luego de un período de trabajo y dedicación en el que el objetivo estuvo puesto en superar las exigencias de una competencia de estas características.

En ese contexto, el atleta también quiso expresar su agradecimiento a todas las personas que lo acompañan y colaboran en su preparación, haciendo posible que pueda seguir afrontando nuevos desafíos deportivos.

Con la experiencia del K42 como broche de oro para la temporada, Dimattía ya comienza a proyectar lo que viene. El 2027 asoma con nuevos objetivos y la motivación intacta para continuar creciendo en el mundo del trail running.

“Vamos por un año más con nuevos objetivos, siempre disfrutando de los procesos y los momentos compartidos. Creo, en definitiva, que de eso se trata este deporte”, concluyó.

Así, entre montañas, esfuerzo y superación, Lucas Dimattía encontró en los 42 kilómetros de Villa La Angostura mucho más que una meta cumplida: una nueva motivación para seguir adelante.