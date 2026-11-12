Los Pinos se prepara para celebrar su 126º aniversario con dos jornadas de actividades

La localidad de Los Pinos se prepara para celebrar su 126º aniversario con una programación que reunirá distintas expresiones de la cultura tradicionalista y espectáculos artísticos durante el próximo fin de semana.

Uno de los organizadores, Emiliano “Pampita” Pelligrino, presidente de la Sociedad de Fomento Somos Pinense, señaló en diálogo con Puntonueve que esperan una importante concurrencia de público, tanto para la cabalgata que partirá desde Balcarce como para las actividades y presentaciones artísticas previstas en la localidad.

Además, durante las dos jornadas habrá servicio gastronómico para quienes deseen compartir el almuerzo o la cena en el lugar.

La actividad comenzará el sábado

La programación se pondrá en marcha el sábado 14 de noviembre, a las 14.30, con una cabalgata desde Balcarce hasta Los Pinos, coordinada por la agrupación Gauchos Peregrinos.

El punto de concentración será la Ermita Virgen de Luján, ubicada en avenida 40 y Virgen de Luján. La participación será gratuita y no requerirá inscripción previa.

A las 17.30 se celebrará una misa en la capilla de Los Pinos y, a las 18, está prevista la llegada y recepción de la cabalgata.

Posteriormente, se abrirá el Patio de la Tradición, con las siguientes presentaciones:

18:00: Fuyen.

19:30: Ballet Raíces de mi Pueblo.

19:45: Taller de Danzas Nativas.

20:00: Ballet Los Amigos y Lorena Salomón.

21:00: Mala Junta.

21:15: Enzo Sánchez, “El Príncipe del Acordeón”.

21:45: Quimera.

22:45: Bailanta con Paqui La Diosa.

El domingo será el acto central y el desfile

El domingo 15 se desarrollará la jornada central del aniversario. Desde las 8 se realizará la concentración de delegaciones, instituciones y agrupaciones en el arco de ingreso al pueblo, donde también se recibirán las planillas para el desfile.

A las 9.30 se llevará adelante la jura de distintas categorías, entre ellas mejor delegación, pareja enancada, mejor juego de soga, mejor emprendado, mejor gauchito, mejor gauchita y caballo mejor arreglado. La evaluación estará a cargo de Pichi Lucero, Diego González y Américo “Toto” Aguirre.

A las 10 se realizará el acto protocolar, con el lanzamiento del pabellón y palabras alusivas de las autoridades. Media hora más tarde comenzará el desfile por las calles de la localidad.

El almuerzo está previsto para las 12.30 y, desde las 14, se retomarán las actividades con la entrega de premios del desfile y distinciones a personalidades destacadas.

La programación artística del domingo será la siguiente:

14:30: Ballet Raíces de mi Pueblo.

14:45: Aires del Alma.

15:00: Daniel Garbizu.

15:30: Sonkoy Manta.

15:45: Agrupación La Pulpería.

16:15: Pampa Dúo.

16:45: Estampa Criolla.

17:00: Ezequiel Méndez y Darío Gómez.

17:45: Emiliano “El Pampita” Pellegrino.

18:00: Los Boyeritos del Litoral.

19:00: Los Águilas de la Cumbia.

19:30: Grupo Síntesis y Típica Carmona.

De esta manera, Los Pinos vivirá dos jornadas de celebración para conmemorar sus 126 años de historia, con una propuesta que busca reunir a vecinos, visitantes, instituciones y agrupaciones tradicionalistas en torno a la identidad y las costumbres de la localidad.