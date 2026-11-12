Napaleofú contará con un camión autobomba a partir de un convenio entre el Municipio y Bomberos Voluntarios

La Municipalidad de Balcarce y la Asociación de Bomberos Voluntarios firmaron un convenio de colaboración recíproca que permitirá fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en la localidad de Napaleofú.

El acuerdo contempla la incorporación de un camión equipado para la atención y extinción de incendios, que estará destinado a realizar las primeras maniobras hasta el arribo del personal y los recursos de Bomberos Voluntarios.

En el marco de la permuta, la institución entregará al Municipio un camión marca Ford, modelo F700, año 1984, dominio WRQ-235, equipado con un sistema para combatir incendios.

Además, Bomberos Voluntarios tendrá a su cargo la capacitación del personal municipal de la delegación Napaleofú para el manejo y la utilización del vehículo.

Por su parte, la Municipalidad se comprometió a transferir en plena propiedad a la institución bomberil dos terrenos ubicados en la localidad.

El convenio establece un marco de cooperación entre ambas partes, con el propósito de fortalecer los recursos para la atención de emergencias en Napaleofú y acompañar el desarrollo de las funciones que Bomberos Voluntarios desempeña al servicio de la comunidad.

La aprobación del convenio se dio en el marco de la decimoséptima sesión ordinaria de este jueves en el Honorable Concejo Deliberante.