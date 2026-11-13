El HCD reconoció la participación de Mateo López en el Parlamento Juvenil Bonaerense

El Honorable Concejo Deliberante de Balcarce declaró de interés legislativo, educativo, social y cultural la participación de Mateo López en la instancia provincial del Parlamento Juvenil Bonaerense 2026, en reconocimiento a su compromiso y representación de los estudiantes del distrito en este espacio de participación democrática y debate juvenil.

La iniciativa fue impulsada por las concejalas Fara Amado Cunqueiro y Sandra Divito, quienes destacaron la importancia de la presencia del joven balcarceño en un ámbito que promueve el intercambio de ideas, la construcción colectiva y la participación de las nuevas generaciones en distintas problemáticas de la sociedad.

Mateo es alumno de la Escuela Secundaria Nº 5 de Villa Laguna Brava y formó parte del encuentro provincial realizado en la ciudad de La Plata, donde integró el eje de Comunicación y Medios.

Durante las jornadas, abordó diferentes temáticas vinculadas con las nuevas tecnologías, el uso de las redes sociales y el avance de la inteligencia artificial. Asimismo, tuvo la posibilidad de compartir propuestas e inquietudes relacionadas con la realidad educativa, intercambiando experiencias y puntos de vista con estudiantes de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires.

El reconocimiento del cuerpo legislativo también puso de relieve su compromiso con la comunicación y su capacidad para transmitir las experiencias adquiridas a otros integrantes de la comunidad educativa.

En ese sentido, la concejala suplente Amira Montiel valoró especialmente su predisposición para compartir ideas y motivar a sus compañeros a involucrarse en espacios de participación juvenil, entendiendo que estas experiencias constituyen una herramienta fundamental para fortalecer la formación ciudadana.

El estudiante desarrolla su trayectoria educativa en la institución que tiene como director a Javier Barragán y contó con el acompañamiento de la profesora referente Carolina Malena, quien estuvo presente en el proceso de preparación y participación.

De esta manera, la declaración del Honorable Concejo Deliberante representa un reconocimiento al desempeño de Mateo López y, al mismo tiempo, destaca el valor de generar oportunidades para que los jóvenes puedan expresar sus opiniones, debatir sobre los temas que los atraviesan y llevar la voz de sus comunidades a espacios de alcance provincial.