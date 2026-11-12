El servicio de limpieza volvió al centro del debate en el Concejo Deliberante

El servicio de recolección de residuos y limpieza de la ciudad volvió a generar debate este jueves, durante la decimoséptima sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante. La mayoría de los concejales coincidió en señalar deficiencias en las prestaciones de la empresa Ashira y cuestionó la falta de controles por parte del Departamento Ejecutivo.

Entre los principales reclamos mencionados aparecieron el incumplimiento de las tareas de barrido manual y mecánico, la colocación de contenedores y el barrido de los días sábados, previsto como complemento de las tareas habituales de limpieza.

El concejal Gabriel Petruccelli manifestó su desacuerdo con la redeterminación de precios solicitada por el Ejecutivo, al considerar que la empresa no está brindando un servicio acorde con lo establecido en el contrato.

En la misma línea se expresó Enrique Guillén, quien describió el estado de la ciudad y cuestionó la ausencia de la barredora mecánica. «La ciudad está mugrienta. Si alguien ve a la barredora que nos avise porque hace tiempo que no se ve», expresó. Además, adelantó que el bloque de La Libertad Avanza se abstendría de votar la redeterminación de precios.

Por su parte, Sol Di Gerónimo planteó la necesidad de designar a una persona que se encargue de controlar el cumplimiento de las tareas que debe realizar la empresa. «Hoy estamos discutiendo la redeterminación de precios y no la limpieza de la ciudad», cuestionó.

La concejal también manifestó que no observa intimaciones a la empresa por las deficiencias del servicio y reclamó una mayor atención a los planteos de los vecinos.

No obstante, reconoció que la actualización de los valores tiene un impacto en el costo del servicio y señaló que la empresa debe afrontar compromisos con sus trabajadores y los gremios. «Indudablemente esto va a impactar en el vecino, pero la empresa, por los distintos convenios que tiene que cumplir, ya sea con los operarios como los gremios, necesita un aumento», sostuvo.

Javier Menonne también coincidió con los cuestionamientos planteados por Petruccelli y Guillén respecto del estado de limpieza de la ciudad. Ante esta situación, el bloque Justicialista resolvió abstenerse de acompañar la comunicación.

En tanto, Viviana Erreguerena expuso distintos puntos en los que, según indicó, Ashira no estaría cumpliendo con las obligaciones asumidas y cuestionó también la falta de controles por parte del Ejecutivo.

Desde el bloque Somos, Gonzalo Scioli manifestó coincidencias con varios de los planteos realizados durante el debate, aunque aclaró que la cuestión sometida a votación era la redeterminación de precios.

«El Ejecutivo no puede negarle a la empresa la redeterminación de precios, pero sí descontarle un monto determinado en caso de no cumplir con lo pactado en el contrato», señaló.

Además, propuso que para el próximo tratamiento del presupuesto sean convocadas las autoridades de Ashira para abordar el funcionamiento del servicio y los reclamos vinculados con la limpieza de la ciudad.

Finalmente, la redeterminación de precios fue aprobada por 11 votos afirmativos, cinco abstenciones y un voto negativo.

De esta manera, la actualización de los valores obtuvo el respaldo necesario, aunque el debate dejó expuestos los cuestionamientos de distintos bloques sobre la calidad de las prestaciones y los mecanismos de control del servicio de higiene urbana.