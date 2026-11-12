Advierten sobre un vendedor ambulante que invoca ser familiar de un Veterano de Malvinas

En las últimas horas, varios vecinos se comunicaron con Radio Puntonueve para advertir sobre la presencia de una persona joven que recorre distintos sectores de Balcarce ofreciendo artículos de limpieza, entre ellos bolsas para residuos y trapos de piso, entre otros productos.

Según los testimonios recibidos, el vendedor ambulante invocaría ser hijo de un Veterano de la Guerra de Malvinas como argumento para desarrollar esta actividad.

Ante las consultas, el presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Balcarce, Walter Colavita, confirmó que la institución no tiene ningún tipo de relación con esta venta ambulante.

Por otra parte, trascendió que la persona habría manifestado contar con un permiso municipal para realizar la comercialización de los productos. Sin embargo, desde el Departamento Ejecutivo aclararon que no se otorgó ninguna autorización para esa actividad.

Asimismo, hasta el momento no se pudo comprobar si existe algún vínculo familiar con un excombatiente. Quien realiza la venta tendría alrededor de 40 años.

Ante esta situación, se solicita a los vecinos que, si advierten la presencia de esta persona o alguna circunstancia que consideren sospechosa, se comuniquen con el 911 para dar aviso a la Policía.