La Dirección de Juventud de Balcarce repudió los hechos de violencia en la Estudiantina

Desde la Dirección de Juventud de la Municipalidad de Balcarce, a cargo de Dolores Cerviño, manifestaron su profundo repudio y preocupación ante los hechos de violencia ocurridos en el marco de la Estudiantina, que derivaron en la suspensión de las actividades previstas para este año y para 2027.

A través de un comunicado, el área municipal lamentó que una propuesta destinada a promover el encuentro, la participación y el compañerismo entre los estudiantes de sexto año de las escuelas secundarias se haya visto empañada por situaciones de violencia.

“La Estudiantina es un espacio de encuentro, participación, compañerismo y sana competencia, pensado para que los estudiantes puedan compartir experiencias, desarrollar sus capacidades y construir recuerdos que formen parte de una etapa fundamental de sus vidas”, señalaron. En ese sentido, remarcaron el dolor que genera que una iniciativa destinada a celebrar la juventud se vea atravesada por hechos que contradicen los valores que busca promover.

Un llamado a reflexionar sobre la violencia

Desde la Dirección de Juventud enfatizaron que “la violencia nunca puede ser el camino para resolver un conflicto” y sostuvieron que ninguna diferencia, discusión o enfrentamiento justifica una agresión física.

Asimismo, consideraron que lo sucedido debe generar una reflexión colectiva para evitar que este tipo de episodios se naturalicen o vuelvan a repetirse.

En el comunicado también hicieron hincapié en el papel de los adultos frente a situaciones de esta gravedad. “Acompañar a las adolescencias implica estar presentes, establecer límites, intervenir de manera responsable y brindar herramientas para la resolución pacífica de los conflictos”, expresaron.

En esa línea, destacaron que la formación, el cuidado y la protección de los jóvenes constituyen responsabilidades compartidas entre las familias, las instituciones educativas y la comunidad en su conjunto.

La preocupación por la filmación y difusión de las agresiones

Otro de los puntos centrales del pronunciamiento estuvo relacionado con la actitud de quienes registran con sus teléfonos celulares situaciones de violencia y luego las difunden en las redes sociales.

Desde el área municipal invitaron a los jóvenes a reflexionar sobre la importancia de actuar de manera responsable ante estos episodios y advirtieron que, frente a una agresión, la prioridad debería ser reconocer que hay personas cuya integridad está en riesgo.

“Filmar y viralizar una agresión no es un acto neutral. Detrás de cada video hay personas, familias y consecuencias que trascienden el momento”, sostuvieron.

De esta manera, remarcaron que la difusión de este tipo de imágenes puede contribuir a exponer a quienes están involucrados y amplificar las consecuencias de lo sucedido, en lugar de ayudar a detener la situación.

A disposición de las autoridades educativas

Finalmente, desde la Dirección de Juventud reafirmaron la necesidad de garantizar espacios de participación, escucha y contención para los adolescentes, donde puedan construir vínculos saludables y adquirir herramientas para afrontar los conflictos de manera pacífica.

En ese marco, expresaron su disposición para trabajar junto a las autoridades educativas y colaborar en las acciones que se consideren necesarias, acompañando el trabajo institucional y distrital.

“La juventud merece espacios para encontrarse, crecer y disfrutar. Como comunidad, tenemos la responsabilidad de hacerlos posibles y seguros”, concluyeron desde el área municipal, en un mensaje que pone el foco en la necesidad de recuperar los valores de respeto, convivencia y cuidado colectivo.