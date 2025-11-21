viernes 21, noviembre, 2025

A 2 años de la muerte de Claribel se realizará una nueva marcha

El lunes 1 de diciembre, a las 16 horas, se realizará una nueva marcha en reclamo de justicia por la muerte de Claribel Medina. La manifestación tendrá lugar exactamente dos años después del fallecimiento de la joven, ocurrido tras dar a luz a su hija Olivia, en el Hospital Felipe A. Fossati.

Convocada bajo la consigna “Basta de mala praxis”, la concentración se llevará adelante en Plaza Libertad. Soledad, la madre de Claribel, invitó a la comunidad a acompañar el reclamo y a “unir fuerzas para que el caso no quede impune”.

La causa judicial podría ser elevada a juicio oral en los próximos meses, y por el hecho habría al menos tres médicos implicados.

0
12
spot_img
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.