Llegaron nuevas dosis de vacunas antigripales y continúa la campaña en el CIC I

En medio del contexto de escasez de vacunas antigripales, en las últimas horas ingresó a Balcarce una nueva partida que permitirá reactivar, al menos de manera parcial, la campaña de inmunización en el distrito.

La información fue confirmada por el director de Salud Familiar y Comunitaria, doctor Aníbal Giusti, quien detalló que el envío incluye un total de 680 dosis distribuidas entre distintos grupos etarios.

Según explicó el funcionario, se recibieron 480 vacunas destinadas a adultos, otras 100 para personas mayores de 65 años y 100 dosis correspondientes a población pediátrica.

De esta manera, se retomará la aplicación de vacunas en el CIC I, ubicado en calles 20 y 3, donde continúa desarrollándose la campaña de inmunización antigripal.

Desde el área de Salud remarcaron la importancia de que las personas comprendidas dentro de los grupos de riesgo se acerquen para recibir la dosis correspondiente, especialmente ante la llegada de las bajas temperaturas y el aumento de enfermedades respiratorias típicas de esta época del año.