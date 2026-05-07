Violento accidente entre un auto y una camioneta en Ruta 55 y calle 63

Un violento siniestro vial se registró poco después de las 10 de la mañana de este jueves en inmediaciones de la Ruta 55 y calle 63.

Por motivos que aún no fueron establecidos, un automóvil Volkswagen Fox impactó contra la parte trasera de una camioneta Ford Ranger, generando importantes daños materiales y momentos de tensión en el lugar.

Como consecuencia del fuerte golpe, el conductor de la camioneta debió ser asistido de manera preventiva por una ambulancia del SAME, aunque en principio no habría sufrido lesiones de gravedad. Ambos rodados experimentaron daños materiales de consideración.

En el lugar trabajó personal de Tránsito de la Municipalidad y efectivos de la Estación de Policía Comunal, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.