miércoles 6, mayo, 2026

Corte de energía programado para este jueves

El área de Redes de la Cooperativa de Electricidad dio a conocer que, por trabajos a efectuarse en líneas de baja tensión, se realizará un corte de suministro eléctrico este jueves en el horario de 07:30 a 12:00.

Se verá interrumpido el servicio a los usuarios que se encuentren en las siguientes arterias:

· Calle 104 entre calles 21 y 23, vereda par

· Calle 106 entre calles 19 y 23, ambas veredas

· Calle 108 entre Av. Eva Perón y calle 23, ambas veredas

· Calle 19 entre calles 106 y 112, ambas veredas

· Calle 21 entre calles 104 y 112, ambas veredas.

0
6
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.