Manuel Calamante y Nicolás Massa ganaron en San Cayetano

La Asociación Zonal de Karting (AZK) llevó adelante la segunda fecha de la temporada y por primera vez la especialidad visitó el trazado ubicado dentro del circuito del Club Independiente, en San Cayetano.

Hubo 79 protagonistas, con victorias balcarceñas a través de Manuel Calamante, en la Junior, en lo que fue su segundo halago de manera consecutiva en este año, y de Nicolás Massa, vencedor entre los titulares de la Senior 390. También para destacar el segundo puesto de Agustín Massa, entre los invitados de la Senior 390; y tercera posición para Esteban Andrade, entre los titulares de la Senior 390.



MANUEL CALAMANTE DOMINADOR

Manuel Calamante viene con un gran arranque en esta temporada 2026 en la categoría Junior, ya que en San Cayetano repitió victoria y con sendos éxitos en el inicio del torneo es el líder de las posiciones.

Fue una carrera entretenida, luchada con varios pilotos intercambiándose las posiciones de privilegio. Por un múltiple choque en la chicana se detuvo con bandera roja en el inicio y una vez despejada la pista y atendidos los pilotos involucrados, por fortuna sin consecuencias, se reanudó la actividad. Allí Calamante salió a luchar por la carrera y hasta el final hubo una atractiva lucha donde el balcarceño defendió con manejo y con un karting rendidor el primer lugar como para ubicarse como uno de los principales animadores del campeonato. Un triunfo muy festejado por la forma en que lo logró, en una carrera pareja, demostrando la paridad que hay en la divisional.



BENJAMIN LANTELLA

Fue parte de la Junior y estuvo en el grupo de liderazgo todo el fin de semana. En las pruebas de clasificación quedó segundo, ganó su prefinal que al ser la más rápida le permitió largar en punta la final. Tomó el liderazgo en la partida, pero un toque lo retrasó al tercer lugar. Tras la bandera roja pudo hacerse de la punta, hasta que en la chicana se fue de pista y perdió mucho terreno. Pudo retomar la prueba y terminó 8°, aunque la posterior exclusión de Benjamín Bruno lo dejó posicionado en el 7° lugar. Quedó como balance que el karting mejoró respecto del arranque del torneo y que está para dar pelea.



GENARO GABILAN

Presente en la categoría Promocional, donde hizo su segunda presentación. El sábado mejoró el rendimiento que había mostrado el viernes, aunque en clasificación no pudo redondear una buena vuelta y quedó 12°. En la prefinal largó 6° y avanzó hasta el cuarto lugar. En la última vuelta se vio favorecido por un incidente que involucró al segundo y tercero y finalizó 2°. Largó cuarto la final y giró en gran parte en el sexto puesto, integrando un compacto grupo del segundo al sexto, con buen ritmo y sacando diferencias sobre el resto del pelotón. Terminó 6°, con un positivo balance demostrando adaptación a la divisional.



FELIPE GOMEZ

Otro de los pilotos locales en la Promocional que como lo había hecho en el arranque del año mostró un nivel competitivo. En las pruebas de clasificación quedó 4° y en la prefinal venía en la lucha por el primer y segundo lugar cuando tuvo un fuera de pista y de todas formas pudo arribar tercero. En la final largó bien, venía transitando en el 5° lugar hasta que en el tercer giro protagonizó un toque con otro karting y quedó último. Desde el fondo remontó para terminar 7°.



BRUNO DE ESTEBAN

Tuvo un fin de semana complicado en la Promocional, con algunos inconvenientes en el motor que le quitaron posibilidades. En la prefinal quedó 8° y en la final partió desde el puesto 13, ganó algunas posiciones hasta llegar al octavo lugar, cuando apareció un problema en la bomba de combustible que lo retrasó.



FAUSTINO CAPRA

Sigue sumando experiencia en la Promocional. En las pruebas de clasificación quedó 9° y fue 5° en la prefinal. En el transcurso de la final sufrió un toque que le hizo perder posiciones, remontó algunos lugares y finalizó 12°. El equipo quedó conforme con el rendimiento con la expectativa de seguir mejorando.



DOBLE PODIO PARA LOS HERMANOS MASSA

Nicolás y Agustín Massa fueron grandes animadores el fin de semana en la Senior 390 participando en calidad de binomio. Entre los titulares Nicolás Massa fue el más rápido en las pruebas de clasificación y en una impecable actuación se llevó la victoria en la competencia final, tomándose revancha de lo ocurrido en el inicio del año cuando la rotura del motor le quitó posibilidades. También relevante lo de su hermano Agustín, quien fue parte de la actividad de los pilotos invitados y también en gran actuación estuvo en el lote puntero y terminó 2°.



FACUNDO ANDRADE

Tal como había acontecido en la primera fecha volvió a ser animador entre los titulares de la Senior 390. En las pruebas de clasificación quedó 3° y en la final pudo sostener en el inicio de la carrera el ritmo de los dos primeros, luego perdió algo de terreno, aunque también marcando diferencias sobre el cuarto. Volvió a ocupar el tercer escalón del podio sumando puntos valiosos para el torneo. Destacó que descargaron kilos pensando en la próxima fecha.



MARCO SCHEGGIA

Piloto invitado de Facundo Andrade en la Master 390, demostrando buen rendimiento en su segunda incursión en el deporte motor. En las pruebas de clasificación bajo la lluvia quedó 3°. Lamentablemente todas las expectativas se desmoronaron a poco de largarse la final. Marchaba tercero cuando en la primera curva quien venía cuarto lo tocó, hizo un trompo y cayó al puesto 10. Pudo terminar 9° y clasificó finalmente 8° por una penalización. Le dejó gusto a poco el resultado final, entendiendo que estaba para dar lucha por un lugar en el podio.



JUAN MANUEL IGLESIAS

Reapareció en la categoría Sudam y tuvo un buen arranque de temporada, a pesar de que tuvo que afrontar algunas penalizaciones previas a la carrera. En clasificación quedó 6°. La prefinal partió desde el último lugar, en una interesante carrera avanzó hasta el 4° puesto y en la última vuelta ingresando al curvón se fue afuera y no pudo concluir el parcial. En la final volvió a partir último y con buen funcionamiento superó máquinas para arribar 4°, quedando la sensación de que cuenta con buena herramienta para la próxima carrera.



RESULTADOS GENERALES

La categoría Promocional reunió 16 máquinas. En clasificación lo mejor fue para Teo Cisterna. Las prefinales las ganaron Teo Cisterna y Lihué Martínez. La final fue para Teo Cisterna, escoltado por Lihué Martínez y Benjamín Caputo.

En la Junior hubo 19 participantes. Alan Arrechea marcó lo mejor en clasificación, ganando Arrechea y Benjamín Lantella las prefinales. Manuel Calamante se quedó con la final. Lautaro Vesprini había terminado segundo, pero fue penalizado y quedó 3°, pasando el lugar de escolta a manos de Joaquín Scotti.

En Graduados hubo 7 pilotos. Rubén Pérez marcó lo mejor en clasificación. Guillermo Bakker ganó la primera final y Guillermo Alassia la segunda.

También fueron 7 por la Master. Nicolás Torres el mejor clasificando, la prefinal para Ezequiel Giménez y la final fue para Rodrigo Martínez.

En la Sudam 9 protagonistas. Todo en manos de Patricio Rocca, el mejor en clasificación, ganó la prefinal y la final. Gino Abasciano y Juan Costa Crovetto lo escoltaron.

En la Senior 390 con 10 protagonistas, Nicolás Massa ganó la final de titulares, seguido de Leandro Rodríguez y Facundo Andrade. La de invitados para Ezequiel Sala, escoltado de Agustín Massa y Tobías Posat.

En Master 390 hubo 11 participantes. La final de titulares para Juan Pablo Echezarreta. Finalizó 4° Kevin Araujo, compañero de Héctor “Tito” Godoy, ausente en San Cayetano. Entre los invitados se impuso Thiago Landolfo y Kevin Araujo finalizó 6°.

LA PROXIMA, EN BALCARCE

La continuidad de los campeonatos de la Asociación Zonal de Karting Mar y Sierras será el próximo 7 de junio en Mar del Plata.

Escribe Marcelo Urra para www.puntonueve.com.ar