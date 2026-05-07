Temporal: Amplio operativo de Bomberos y Cooperativa Eléctrica

Las intensas precipitaciones registradas durante la jornada del miércoles generaron múltiples inconvenientes en distintos sectores de la ciudad y motivaron un importante despliegue de los servicios de emergencia y asistencia.

Los Bomberos Voluntarios realizaron diez salidas para atender situaciones derivadas de la abundante caída de agua. Según se informó, la mayoría de las intervenciones estuvieron relacionadas con el ingreso de agua en viviendas y problemas en los sistemas de desagüe y agote.

En paralelo, personal de la Cooperativa de Electricidad trabajó en distintos puntos de la ciudad para resolver inconvenientes ocasionados por el temporal. Las tareas se desarrollaron en la zona de 20 entre calles 3 y 5, en 39 y 34, en 32 y 71 —donde se produjo el corte de un cable correspondiente a la línea 2 de 13.200 kv— y también en calle 13 entre 20 y 22.

Asimismo, se informó que continúa vigente un alerta amarillo para el sudeste de la provincia de Buenos Aires debido a la probabilidad de fuertes vientos a partir de la noche, por lo que se recomienda a la población extremar las precauciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales.