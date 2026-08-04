A 69 años de la hazaña de Nürburgring: el día que Fangio escribió la carrera más grande de su leyenda

El 4 de agosto de 1957, Juan Manuel Fangio conquistó su quinto título mundial de Fórmula 1 con una remontada inolvidable en el exigente circuito alemán de Nürburgring. Aquella victoria, considerada por muchos como la mejor de su trayectoria, terminó de convertir al balcarceño en una leyenda del automovilismo.

En las primeras ocho temporadas de la historia de la Fórmula 1, Juan Manuel Fangio construyó un dominio que aún hoy resulta difícil de igualar. Entre 1950 y 1957 obtuvo cinco campeonatos del mundo, fue subcampeón en dos oportunidades y solo una grave lesión, producto de un accidente, le impidió luchar por el título en la restante temporada.

Sin embargo, más allá de las estadísticas, la actuación que terminó de inmortalizar al piloto nacido en Balcarce ocurrió el 4 de agosto de 1957, cuando ganó el Gran Premio de Alemania, en Nürburgring, y selló la conquista de su quinto campeonato mundial.

Ante casi 100 mil espectadores, Fangio protagonizó una carrera que todavía hoy es considerada una de las más extraordinarias en la historia del automovilismo.

Una estrategia que parecía perfecta

Al volante de una Maserati 250F, el mismo modelo con el que había debutado con victoria en el Gran Premio de Argentina de 1954, el balcarceño llegó a Nürburgring con un plan cuidadosamente diseñado.

Sabía que los neumáticos de su auto se desgastaban con mayor rapidez que los de las Ferrari, por lo que una detención en boxes sería inevitable. Para compensar esa desventaja decidió largar con apenas medio tanque de combustible, reduciendo el peso del auto y ganando velocidad durante la primera parte de la competencia.

La estrategia consistía en abrir una diferencia suficiente para ingresar a boxes, cambiar neumáticos, cargar combustible y regresar a la pista manteniendo el liderazgo.

Fangio consiguió la pole position y, aunque perdió el primer lugar en el inicio, recuperó la punta en la tercera vuelta gracias a su experiencia y manejo.

Un error que cambió la carrera

Todo marchaba según lo previsto hasta la vuelta 12, cuando ingresó a boxes con 29 segundos de ventaja sobre las Ferrari.

Sin embargo, durante la parada ocurrió un imprevisto que parecía sentenciar la competencia. Mientras la carga de combustible se realizó sin inconvenientes, los mecánicos tuvieron problemas para cambiar los neumáticos. En medio del apuro incluso se extravió una tuerca, demorando varios segundos la detención.

Cuando volvió a la pista, Fangio ya no era líder. Había quedado a 18 segundos de los Ferrari y, durante la vuelta siguiente, mientras intentaba adaptar los neumáticos nuevos al asfalto, la diferencia aumentó hasta los 51 segundos.

La carrera que parecía controlada había quedado prácticamente perdida.

La remontada que hizo historia

Con nueve vueltas por delante, Fangio decidió cambiar completamente su forma de conducir.

Con 46 años y reconocido por su estilo inteligente y estratégico, comenzó a asumir riesgos que nunca antes había tomado. En curvas donde normalmente se reducía hasta segunda marcha, pasaba en tercera. En otras donde lo habitual era utilizar tercera, mantenía la cuarta velocidad.

El objetivo era uno solo: recuperar cada segundo posible.

El resultado fue extraordinario. Batió el récord de vuelta en nueve oportunidades consecutivas y comenzó a descontar una diferencia que parecía imposible.

En los giros finales alcanzó a las dos Ferrari. Primero superó al británico Peter Collins y, en la última vuelta, fue en busca del líder Mike Hawthorn.

Su maniobra fue tan decidida que sorprendió al piloto inglés, quien años después reconocería la magnitud de aquella acción.

«Si no me hubiese corrido a un costado, estoy seguro de que el viejo diablo me hubiera pasado por encima», recordó Hawthorn, admirado por la determinación del argentino.

Fangio cruzó la meta con 3,6 segundos de ventaja, luego de haber remontado una desventaja de 51 segundos.

El nacimiento del «Quíntuple»

La victoria desató una ovación inolvidable. Los aficionados invadieron el circuito para celebrar al campeón y hasta sus rivales de Ferrari lo levantaron en andas, reconociendo la magnitud de una actuación que quedó grabada para siempre en la historia de la Fórmula 1.

Con aquel triunfo en Nürburgring, Juan Manuel Fangio conquistó su quinto campeonato mundial y se convirtió definitivamente en «El Quíntuple», un apodo que sintetiza una de las carreras deportivas más brillantes de todos los tiempos y que sigue siendo motivo de orgullo para Balcarce, la ciudad que vio nacer al más grande piloto argentino.