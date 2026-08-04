Presentaron un taller gratuito de Dirección Escénica que dictará Román Podolsky en Balcarce

En la Casa del Bicentenario fue presentado oficialmente el Taller de Dirección Escénica que estará a cargo del reconocido director, docente y dramaturgo Román Podolsky. La actividad contó con la participación del subsecretario de Cultura y Educación, César De Gerónimo, quien destacó la importancia de concretar esta propuesta formativa para la comunidad.

«Es una propuesta que se viene trabajando hace un par de años, esperemos que esta vez podamos llevarla adelante. Estamos abriendo una preinscripción y esperamos que se concrete porque será una capacitación muy interesante para directores, artistas y todos aquellos que están en el área de las artes escénicas», expresó el funcionario.

El taller está destinado a todas las personas interesadas en las artes escénicas, tengan o no experiencia previa. El objetivo es brindar herramientas vinculadas a la dirección teatral y desarrollar una mirada integral sobre la construcción de una obra.

En ese sentido, Podolsky explicó que la formación teatral suele estar enfocada principalmente en la actuación, pero remarcó la importancia de incorporar la perspectiva de la dirección. «Muchas veces la formación en teatro está destinada a la actuación, pero complementariamente la mirada de la dirección es muy importante porque da una visión de totalidad. Son bienvenidos quienes tengan formación en actuación, en dirección y también otros artistas interesados en comprender las herramientas y conceptos que hacen a las artes dramáticas», sostuvo.

Las preinscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse en la Casa del Bicentenario, ubicada en avenida Favaloro 785, de lunes a viernes, en el horario de 8:30 a 15:00. Desde la organización informaron que las clases serán libres y gratuitas.

Un referente de la dirección teatral

Román Podolsky es Licenciado en Educación y cuenta con una amplia trayectoria como director, dramaturgo y docente. Fue secretario de Extensión Cultural y Bienestar Estudiantil del Departamento de Artes Dramáticas de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y actualmente es profesor titular de la cátedra Dirección IV de la carrera de Dirección Escénica de esa institución.

A lo largo de su carrera dirigió más de cuarenta obras teatrales, entre ellas Harina, Guardavidas, Las Primas o la voz de Yuna y Globo flotando contra el techo de un shopping, además de presentar sus trabajos en escenarios de Argentina y distintos países de América, Europa, África y Medio Oriente.

También fue coguionista y codirector de la película Todo lo que veo es mío, seleccionada para el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, y actualmente trabaja en un libro sobre Dramaturgia del Actor, que reúne más de dos décadas de experiencia en ese campo.