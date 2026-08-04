Allanamiento por un robo agravado: secuestraron elementos de interés para la investigación

En el marco de una investigación por un robo ocurrido en los últimos días, personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) Balcarce y de la SubDDI local llevó adelante este martes un allanamiento que permitió secuestrar elementos de interés para la causa e identificar al presunto autor del hecho.

La diligencia fue ordenada por el Juzgado de Garantías Nº 1 y se concretó durante la tarde en una vivienda ubicada sobre calle 2, entre calles 25 y 27.

Según informaron fuentes policiales, durante el registro domiciliario los efectivos secuestraron diversos elementos que serán incorporados a la investigación y procedieron a la identificación del morador del inmueble.

El hombre quedó a disposición del magistrado interviniente, quien dispuso notificarlo de la formación de la causa, en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal, por el delito de robo agravado.

La investigación continúa con el objetivo de esclarecer por completo el hecho delictivo ocurrido días atrás.