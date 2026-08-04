Inseguridad en Balcarce: el Ejecutivo convocó a entidades y continúan los reclamos de vecinos y productores

La preocupación por los hechos de inseguridad que afectan a Balcarce sigue generando repercusiones y una creciente movilización de distintos sectores de la comunidad.

En ese marco, y tras la difusión de una nota conjunta firmada por Agricultores Unidos de Balcarce, la Cámara de Comercio e Industria de Balcarce, la Cámara de Industriales Panaderos de Balcarce, la Federación Agraria Argentina, la Sociedad Rural de Balcarce y la Sociedad Rural Argentina, el Departamento Ejecutivo convocó a los representantes de esas entidades a una reunión.

El encuentro se llevará a cabo este jueves a las 10 y tendrá como objetivo abordar la situación de la seguridad en el distrito y analizar posibles medidas ante la preocupación manifestada por las instituciones.

En paralelo, este lunes productores agropecuarios y vecinos se concentraron frente al Palacio Municipal para reclamar la implementación de medidas urgentes en materia de prevención, en una manifestación que puso de relieve el malestar existente por los recientes episodios delictivos.

Asimismo, a través de las redes sociales comenzó a difundirse una nueva convocatoria para una movilización frente a la Municipalidad, prevista para este viernes 7 a las 10, con el propósito de reiterar el pedido de respuestas y acciones concretas para mejorar la seguridad en Balcarce.

De esta manera, mientras el Ejecutivo abre una instancia de diálogo con las entidades representativas, los reclamos de vecinos y productores continúan sumando adhesiones y mantienen el tema de la inseguridad como una de las principales preocupaciones de la comunidad.