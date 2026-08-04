Violenta pelea entre hermanos: uno fue aprehendido por lesiones tras atacarlo con una pala e intentar apuñalarlo

Una violenta pelea entre hermanos terminó con un hombre aprehendido y otro hospitalizado durante un procedimiento realizado por personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) Balcarce.

El episodio se registró en una vivienda ubicada sobre calle 11, entre calles 22 y 24, luego de un llamado al servicio de emergencias 911 que alertó sobre una confrontación entre dos hombres.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales aprehendieron a un hombre de 39 años, acusado de provocar daños en la vivienda de su hermano, de 36 años, rompiendo los vidrios de una ventana y un equipo de música.

Según la información oficial, durante el conflicto el agresor también atacó físicamente a la víctima con una pala, provocándole lesiones en la cabeza y uno de sus brazos. Además, habría intentado apuñalarlo.

El hombre lesionado fue trasladado al Hospital Municipal, donde el médico de guardia constató hematomas y diversas lesiones.

Tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, que avaló el procedimiento policial, dispuso la notificación de la formación de la causa por el delito de lesiones y ordenó el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.